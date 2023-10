Stiri pe aceeasi tema

- Noile cercetari arata ca persoanele care fac cel putin 22 de minute de activitate fizica in fiecare zi isi reduc riscul de deces prematur.Constatarile au fost publicate marti, in British Journal of Sports Medicine.Cei mai multi oameni din tarile occidentale petrec intre 9 si 10 ore fiind sedentari…

- O noua meta-analiza a 21 de studii la care au participat peste 2 milioane de persoane analizeaza modul in care insomnia influenteaza riscul de boli de inima. Cercetatorii au comparat datele intre persoanele sanatoase fara insomnie si persoanele cu insomnie. Rezultatele arata ca persoanele cu insomnie…

- Producatorul britanic de medicamente GSK a anuntat vineri ca Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a autorizat terapia sa cu administrare orala, pentru tratarea pacientilor cu un tip de cancer al maduvei osoase numit mielofibroza, informeaza News.ro.Autorizarea FDA vine dupa ce,…

- O persoana sufera un infarct miocardic la fiecare 40 de secunde, in Statele Unite, potrivit Centrelor americane pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC). Bolile de inima, inclusiv infarctul, reprezinta principala cauza de deces printre americani, dar majoritatea oamenilor supravietuiesc primului…

- Dimensiunea creierului unei persoane ar putea detine cheia pentru a intelege obezitatea? Un nou studiu efectuat de cercetatori de la Universitatea Cambridge a descoperit ca la persoanele supraponderale „centrul de control” al apetitului din creier este mai mare , relateaza News.ro și Hotnews. O echipa…

