- Claudiu Tarziu, copreședinte AUR, a declarat, la DCNews TV, in emisiunea lui Razvan Dumitrescu, cand s-a nascut, de fapt, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). “Referendumul pentru familie a fost un moment declansator pentru decizia de a se implica politic a unei mari parti din cei care formeaza astazi…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, pe 7 ianuarie, ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a magistratilor, deși pe 31 decembrie, la prima sa conferința de presa ca ministru, susținea ca va propune aceasta masura, pentru ca “nu este normal ca unii magistrați sa iasa la pensie la…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat ca nu intenționeaza sa schimbe șefii Parchetelor din Romania, dar o prioritate a mandatului sau este legata de schimbarea modului in care se fac numirile și destituirile șefilor marilor parchete. Stelian Ion a precizat, intr-o emisiune de la postul B1 TV,…

- Doua probe de diagnosticare COVID-19 analizate in laboratorul de genetica al Institutului Matei Balș au avut rezultate diferite fața de cele cunoscute pana acum, afirma purtatorul de cuvant al instituției. Nu mai puțin de 30% dintre testele efectuate in ultimele 24 de ore au avut un rezultat pozitiv,…

- Starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- Avocații din Romania se solidarizeaza in cazul colegului lor Robert Roșu, condamnat in dosarul Ferma Baneasa. Ei protesteaza in acest moment in mai multe județe din țara pentru ca exista pericolul ca de acum incolo oricare dintre ei sa fie bagat in pușcarie pentru ca iși fac meseria de avocat. Protestele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza reprezentanții AUR ca nu vor avea suportul Statelor Unite daca nu manifesta toleranța pentru oameni și pentru decența. Adrian Zuckerman a declarat vineri, la Oradea, intrebat ce parere are despre accederea Aliantei pentru Unirea Romaniei in Parlament,…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, ca Romania ar trebui sa ajunga la 100.000 de teste zilnic, in condițiile in care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastra nu a atins, in plin val doi, nici jumatate…