- Dupa ce a izbutit sa conduca echipa Romaniei de tineret la EURO 2021 și sa termine neinvins cele trei dueluri din faza grupelor, Adrian Mutu este foarte aproape sa iși prelungeasca ințelegerea cu FRF. Vechiul contract al "Briliantului" s-a incheiat imediat dupa terminarea Campionatului European din…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) iși extind programul spațial. Aceasta dupa ce au trimis o sonda care orbiteaza planeta Marte și au vazut ca se poate. Acum finanțeaza o misiune pe Luna, iar o echipa de ingineri și oameni de știința de la centrul spațial Mohammed bin Rashid din Dubai, construiește deja roverul…

- Halterofila romana Monica Suneta Csengeri a castigat trei medalii de aur, in limitele cat. 49 kg, la Campionatele Europene de la Moscova (Rusia), competitie care se desfasoara in perioada 3-11 aprilie. Csengeri s-a impus la stilul smuls cu 86 kg, la stilul aruncat, cu 103 kg, iar la total, cu 189 kg,…

- Romania va participa cu noua sportivi (sapte la feminin si doi la masculin) la Campionatele Europene, programate la Moscova (Rusia), in perioada 3-11 aprilie, dupa cele doua amanari din 2020, informeaza Federatia Romana de Haltere. Competitia se va desfasura in Complexul Olimpic Luzhniki, conform unui…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Cluj-Napoca se numara printre cele patru orașe organizatoare ale turneului final al Campionatului European feminin de volei din acest an. Cum competiția se apropie cu pași repezi, o delegație a Confederației Europene de Volei (CEV) a fost prezenta in orașul de la poalele Feleacului pentru a inspecta…

- Turneele finale ale Campionatelor Europene de fotbal juniori U19 la masculin si feminin din 2021 nu vor mai avea loc, ca urmare a unei decizii luate de UEFA in contextul pandemiei Covid-19, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Comitetul Executiv UEFA a constatat imposibilitatea disputarii tuturor…

- Romania a fost gazda competiției de schi FIS Children Trophy, la nivel internațional, la care au luat parte peste 70 de atleți, copii și cadeți din șapte țari. Proba la care adolescenții schiori, fete și baieți, au caștigat patru medalii sunt cele de Slalom Uriaș. Evenimentul a fost organizat de catre…