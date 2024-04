Stiri pe aceeasi tema

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Pe 31 martie, duminica, se trece la ora de vara 2024, ceea ce inseamna ca ora 3:00 devine ora 4:00. Duminica, 31 martie, devine in acest fel cea mai scurta zi din 2024. Vestea buna este ca ziua va fi mai lunga și vom avea lumina pana mai tarziu. Vestea proasta este ca pierdem o ora de somn, iar specialiștii…

- Absolvenții de facultate din Uniunea Europeana vor avea la finalul studiilor o diploma universitara unica, recunoscuta pe tot teritoriul UE. Comisia Europeana dorește ca instituțiile de invațamant superior sa colaboreze astfel incat sa apara diploma universitara unica, care va fi recunoscuta pe intreg…

- Propunerea face parte din comunicarea Comisiei Europena privind reformele necesare inainte de extinderea Uniunii. Anunțul a fost facut de europarlamentarul din Romania, Siegfried Mureșan, care este și președintele delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, transmite Radio…

- Comisia Europeana in Romania a anunțat, zilele trecute, ca Europa se incalzește de doua ori mai repede decat alte continente, lucru care inseamna ingrijorare in randul oficialilor europeni. Pe langa reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, autoritațile europene spun ca trebuie sa ne pregatim pentru…

- Marcel Bolos, ministrul de Finante, a vorbit despre impozitarea progresiva a salariilor pentru romani."In ceea ce priveste impozitarea progresiva, avem aceste rapoarte ale Bancii Mondiale si, mai nou, si OCDE (n.r. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica) este cel care mentioneaza aceasta…

- "La 12 februarie, s-a publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European si a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE in ceea ce priveste recunoasterea calificarilor profesionale ale asistentilor medicali generalisti formati…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…