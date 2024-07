Comisia Europeană cere ţării noastre să îmbunătăţească ­tratamentul deşeurilor Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu aplica in mod corect Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deseuri precum si Directiva-cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit Agerpres. Trimiterea unui aviz motivat reprezinta a doua etapa a procedurii de infringement. Directiva privind depozitele de deseuri stabileste standarde pentru depozitele de deseuri pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii umane, apei, solului si aerului. In temeiul prezentei directive, statele membre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

