Daniel Caesar a lansat “Let Me Go”. Piesa continua melodia recent lansata, apreciata de critici, „Do You Like Me?”. In „Let Me Go”, un peisaj sonor cu ritm scazut pulseaza in fundal, in timp ce Caesar iși asuma locul in lumina reflectoarelor. Chitara strapunge batai groase in timp ce vocea lui plutește. Despre cantec, Daniel spune: „Uneori fac ceea ce trebuie”. „Let Me Go” pregatește scena pentru un anunț interesant care va veni de la Caesar saptamana viitoare – ramaneți pe faza. Lansarea sa anterioara „Do You Like Me?” a fost produsa de renumitul artist Multi-Platinum Raphael Saadiq, alaturi…