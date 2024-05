Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut ca un amator de chitara si rock, seful diplomatiei americane Antony Blinken a cantat marti seara, intr-un bar din Kiev, "Rockin' in The Free World", de Neil Young, in semn de omagiu fața de rezistența ucrainenilor in fata invaziei ruse, noteaza AFP.

- UPDATE 6:30 - Doua explozii la un depozit de combustibil din regiunea Rostov, in sudul Rusiei, au fost rezultatul unui atac cu drone, a declarat miercuri guvernatorul acesteia, Vasili Golubev, informeaza Reuters. Nu au existat raniți și nici incendii in urma atacului, a transmis oficialul, pe Telegram.UPDATE…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…

- Presedintele Volodimir Zelenski a recunoscut, luni, ca armata ucraineana se confrunta cu o situatie „extrem de dificila” in fata fortelor rusesti care, in opinia sa, profita de intarzierile occidentalilor in furnizarea ajutorului lor militar, noteaza AFP, potrivit Agerpres.