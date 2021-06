Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose taxeaza din nou Guvernul Cițu pentru cele doua scandaluri care afecteaza in acest moment nu doar imaginea Romaniei, ci chiar interesul național: uciderea ursului Arthur in mod ilegal și excluderea laserului de la Magurele din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light…

- Ideea cooptarii unor manelisti celebri in promovarea imunizarii anti-Covid este sprijinita și de co-președintele USR-PLUS Dan Barna. Barna a fost intrebat joi ce parere are despre ideea implicarii manelistilor in campania de promovare a vaccinarii, iar acesta nu numai ca a declarat ca ar fi de acord…

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, promite ca va scrie o carte in care va dezvalui toate scandalurile politice prin care a trecut coaliția guvernamentala. Vicepremierul a declarat, luni seara la Digi24, ci a inceput sa stranga deja notițe pentru manuscris. „Cam de o luna de zile am inceput sa țin…

- Liderii coaliției de guvernare nu au ajuns la nicio concluzie luni seara, dupa 3 ore dee discuții aprinse. USR-PLUS continua sa susțina ca nu il mai vor pe Florin Cițu premier, in timp ce PNL il susține pe actualul premier. Și UDMR este de partea PNL, maghiarii considerand ca “dupa 4 luni de guvernare…

- Miniștrii USR-PLUS se vor prezenta la ședința de Guvern de joi, de la ora 13, conform unor surse politice. Ei au avut ședința cu vicepremierul Dan Barna, la ora 12, trei dintre ei susținand ca vor sa ramana la guvernare – Cristian Ghinea (Fonduri Europene), Catalin Drula (Transporturi) și Stelian Ion…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…