- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au destructurat o grupare specializata in furturi de colete din lockerele unor societați de curierat. Trei barbați au fost arestați.

- Un oltean a fost prins de politisti cu euro falsi. Polițiștii Serviciului de Combaterea Criminalitații Organizate Olt , impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina, au documentat activitatea infracționala a unui tanar, in varsta de 27 de ani, din orașul Scornicești, județul Olt,…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia, au destructurat o grupare infracționala, specializata in furturi,

- La data de 26 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. „Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie 2023 – noiembrie 2023, un barbat…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. El a ajuns in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Un buzoian in varsta de 58 de ani este cercetat pentru delapidare și fals intelectual dupa ce și-a insușiit banii de la firma la care era angajat. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele, au desfașurat perchezitii…