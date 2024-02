Individul care a jefuit bijuteria din Timișoara a fost prins la Craiova La data de 22.02.2024, in jurul orei 12:00, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, in colaborare cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, au depistat in Craiova un barbat, in varsta de 48 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, ce a avut loc in data de 20.02.2024, la magazinul de bijuterii de pe strada Coriolan Brediceanu din Timișoara. Barbatul va fi adus la audieri la sediul Poliției municipiului Timișoara. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

