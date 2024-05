Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut 2 barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 13.05.2024, polițiștii…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Buhuși și luptatori pentru acțiuni speciale, au pus in aplicare, pe 09 mai, 6 mandate de percheziție in orașul Buhuși, la imobilele mai multor persoane, banuite de comiterea infracțiunii de furt calificat.…

- In urma intervenției și aplanarii unui scandal, produs marți in proximitatea caii ferate, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru barbați implicați, cu varste cuprinse intre 29 și 34 de ani, toți din Bistrița. Toți…

- 4 barbați, cu varste cuprinse intre 29 și 34 de ani, toți din Bistrița, au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce s-au luat la bataie pe o strada din oraș. Unul dintre ei a fost ranit, fiindu-i acordate ingrijiri medicale. „La data de 23 aprilie a.c., in urma intervenției și aplanarii unui scandal,…

- Un barbat din cartierul bistrițean Viișoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, doua zile la rand, a furat din sediul unei firme din municipiu mai multe bunuri, in valoare de 8.000 lei. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița au dispus,…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați, la data de 29 martie a.c., despre faptul ca, in noaptea de 28/29 martie a.c., prin escaladarea... The post Au furat roți in valoare de 10.000 de lei! Sunt reținuți pentru furt calificat appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, polițiștii *Sectiei 2 Urbane Timișoara* au fost sesizați prin apelul pentru situații de urgența SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre 4 persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au…