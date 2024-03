Stiri pe aceeasi tema

- Luni, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au reținut un tanar banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- La data de 28 februarie, polițiștii Secției 3 Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut o femeie banuita de savarșirea infracțiunii de furt. Aceasta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Doi tineri au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș dupa ce au furat dintr-o casa aflata in construcție in localitatea Petroman. Ei au fost reținuți de polițiștii orașului Ciacova sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut, marți, un barbat in varsta de 49 de ani. Acesta a furat haine dintr-un mall din Timișoara și a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. El a ajuns in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Doi barbati, de 19 si 42 de ani, ambii din Segarcea, au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de lovirea sau alte violente si violare de domiciliu, anunța, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, relateaza News.ro. “In fapt, acestia sunt banuiti ca…

- Doi barbați, de 32 și 39 de ani, din orașul Segarcea, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind acuzați de furt calificat. In fapt, in perioada 01-06 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns fara drept intr-o anexa a locuinței unui barbat din orașul Segarcea, de unde ar fi sustras o motosapa…