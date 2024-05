Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 34 de ani, din Bumbești-Jiu, Gorj, a fost reținut pentru savarșirea infracțiunilor de marturie mincinoasa și instigare, raportate la fals in declarații. Barbatul in cauza a facut afirmații mincinoase in ceea ce privește un eveniment rutier in care a fost implicat la o data anterioara și…

- Miercuri, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Un scandal intre mai multe persoane a avut loc intr-o locuinta din Craiova, un tanar de 23 de ani fiind transportat la spital in urma conflictului. Un adolescent de 18 ani a fost retinut. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, marti, ca un tanar de 18 ani din Craiova a fost…

- Eveniment Reținut pentru șantaj, dupa ce a amenințat o femeie ca publica poze cu ea in ipostaze indecente martie 26, 2024 12:08 Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Roșiori de Vede au dispus reținerea unui barbat in varsta de 23 de ani, din comuna Peretu, cercetat sub aspectul savarșirii…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…

- Polițiștii orașului Faget, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au efectuat marți, 19 martie, 15 percheziții domiciliare, in localitatea Dumbravița și in comunele Fardea, Traian Vuia, Barna și Bethausen, la mai multe persoane banuite de comiterea infracțiunii…

- La data de 11 martie, polițiștii Postului de Poliție Giroc sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt in forma continuata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din…