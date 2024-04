Programul ENGIE Romania in perioada 1-7 mai

In data de 1 mai si in perioada 3 7 mai 2024, centrele de relatii cu clientii vor fi inchise. In data de 1 mai si in perioada 3 7 mai 2024, centrele de relatii cu clientii vor fi inchise. Singura exceptie este punctul de vanzare ENGIE din Baneasa Shopping City din Bucuresti, care va functiona conform programului… [citeste mai departe]