- Situatia de la pompa este una rara. In urma cu doar cateva luni soferii care alimentau cu motorina plateau per litru cu 75 de bani in plus fata de cei care alimentau cu benzina. Pentru prima data in ultimele 10 luni, motorina a fost la pompa mai ieftina decat benzina, informeaza Antena3 CNN.

- Care este prețul carburanților astazi, 5 aprilie 2024. Atat benzina, cat și motorina, s-au scumpit pentru a doua zi consecutiv. Șoferii trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru un plin. Plinul se scumpește inainte de weekend Pe data de 5 aprilie 2024, carburanții standard costa intre 6,66…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța pentru maine, 19 martie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu doi banuți mai puțin, iar pentru cel de motorina - cu 4 bani.

- Soferii romani platesc tot mai mult pentru combustibil. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1%. Acest lucru inseamna ca un plin de 50 de litri costa cu 17,5 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut…

- Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1% in ultimele 30 de zile, in timp ce pretul mediu pentru un litru de motorina a crescut cu 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi cuprinse intre 7,10 lei si 7,24 lei, iar un litru de motorina standard costa la pompa…

- ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru urmatoarele trei zile Prin urmare, prețul benzinei ramane neschimbat, iar pentru un litru de motorina șoferii șoferii vor achita cu 7 bani mai puțin decat astazi.

- Este cea de-a doua scumpire consecutiva la carburanți. In doar doua zile, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu 10 bani pe litru, practic cea mai mare creștere din acest an.„Foarte scump, foarte scump, a crescut cu zece bani in doua zile, o bataie de joc, o bataie de joc”, a spus un șofer.De…

