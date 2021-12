Dacia Spring a primit doar o stea la testele de siguranță NCAP, iar Renault Zoe, niciuna VIDEO Constructorul auto francez Renault a primit o lovitura dura, dupa ce organizația European New Car Assessment Programme (NCAP) a atribuit un rating zero modelului Renault Zoe, iar Dacia Spring a primit o singura stea, dupa noul protocol de testare care a devenit standard pentru Europa. “Renault era odata sinonim cu siguranta. Insa, aceste rezultate dezamagitoare pentru Zoe si Dacia Spring arata ca acum siguranta a devenit o victima colaterala in tranzitia grupului spre automobilele electrice”, a declarat secretarul general de la Euro NCAP, Michiel van Ratingen, citat de Reuters. Dupa cum se șoate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

