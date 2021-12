Stiri pe aceeasi tema

- Juriul AUTOBEST, compus din ziaristi din 32 de tari din Europa, a desemnat modelul Spring drept castigator al titlului ”The Best Buy Car of Europe 2022”. Juriul a ales Dacia Spring ca fiind atat cel mai bun, cat si cel mai accesibil vehicul din Europa.

- Varianta Omicron a coronavirusului responsabila de Covid-19 pare sa se raspandeasca mai rapid comparativ cu varianta Delta, sa provoace simptome mai puțin severe și sa faca vaccinurile mai puțin eficiente, a anunțat, duminica, Organizația Mondiala a Sanatații, transmit agențiile de presa. De asemenea,…

- Postul britanic BBC citeaza ultimul raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform caruia „lumea nu a realizat progrese consistente in lupta cu pandemia”. OMS mai evidențiaza ca acest lucru s-a produs din „lipsa unei colaborari autentice”, care „lasa lumea nepregatita pentru urmatoarea pandemie”.…

- Mandatul social-democratului David Sassoli se apropie de final, prin urmare, mai mulți eurodeputați și-au aratat interesul pentru funcție, printre care și malteza Roberta Metsola, scrie Agerpres. Roberta Metsola este o eurodeputata malteza care a fost prima oara aleasa in Parlamentul European in 2013,…

- Daca nu știați, Romania se mandrește cu una din cele mai promițatoare inovații in domeniul medical – un asistent inteligent pentru gestionarea emoțiilor. Se numește Tully, arata ca un ceas și este dezvoltat la Cluj Napoca de o echipa de experți IT și psihologi. Deocamdata este gandit special pentru…

- Județul Neamț are o istorie complicata cu propriile deșeuri, pana sa ajunga sa le proceseze și sa le depoziteze curat și ecologic, printr-un SMID, „un sistem de management integrat al deșeurilor”, construit dupa standardele valabile pe teritoriul UE. Construit cu greu și „dupa lupte seculare”, Depozitul…

- Cu 24.512 exemplare, Tesla Model 3 a fost cel mai vandut model electric din Uniunea Europeana in luna septembrie. Este o creștere de 58% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Totodata, Model 3 a fost și cea mai vanduta mașina din UE in aceeași luna. Poziția secunda, in topul electricelor,…