- Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare in Romania, susține ministrul Agriculturii, Petre Daea. Ministrul a facut acest anunț la data de 2 noiembrie 2022, la o conferința dedicata ideilor de afaceri in Romania. Ministrul a fost intrebat de ziariști daca estimeaza o scumpire a alimentelor.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata, la Slatina, dupa vizitarea standurilor cu legume, fructe si preparate traditionale de la Zilele Recoltei, ca preturile reflecta respectul pentru munca, punctand ca produsele sunt de calitate. Citește și: Ministrul Agriculturii, la Muzeul Golești:…

- Prețurile petrolului au crescut, dupa ce OPEC+ a anunțat ca ia in considerare reducerea producției cu peste 1 milion de barili pe zi (bpd) - cea mai mare reducere din ultimii doi ani, scrie Reuters.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval nu va ajunge la 100 de lei, asa cum s-a vehiculat in spatiul public in contextul scumpirilor din ultima perioada.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut in data de 5 septembrie 2022, o intalnire de lucru cu reprezentantii constructorilor pentru obiectivele de investitii din domeniul irigatiilor aflate in diverse stadii de executie, precum si cu beneficiarii directi, respectiv fermierii, membri ai Organizatiilor…

- Ministrul Agriculturii dorește ca Romania sa fie acoperita cu rachete antigrindina, in valoarea de 3.200 de euro bucata Ministrul Agriculturii dorește ca Romania sa fie acoperita cu rachete antigrindina, in valoarea de 3.200 de euro bucata In cursul acestui an au avut loc, pana la momentul actual, 89…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca va merge la export doar graul care depaseste nevoile tarii, aratand ca nu poate lasa Romania fara grau si sa mearga sa caute in alta parte. El a precizat ca productia de grau din 2022 este mai mica cu 15-18 la suta decat cea de anul trecut.

- Infrastructura principala de irigatii cuprinde la aceasta data 19 obiective finalizate, 31 de obiective in executie si 47 de obiective in diferite faze de proiectare, potrivit unei prezentari realizate joi de ministrul Agriculturii, Petrea Daea, informeaza AGERPRES . „Legea 136 din 2022 (pentru modificarea…