Cursă titanică! Contribuție umilă ca să facem și noi parte din Schengen Un efort titanic pentru o contribuție umila. Și toate acestea pentru a arata lumii dorinta romanilor de a face parte din Spatiul Schengen. Așa a susținut bibliotecarul Avram Iancu importanța aderarii. Polisportivul din Petrosani a reușit sa finalizazeze, vineri, cursa de inot pe Rin, parcurgand cursul fluviului in 48 de zile. A inotat fara costum de neopren. Efortul sau a fost „unul titanic si de neimaginat”. „Dupa 48 de zile de eforturi fizice, psihice, logistice, financiare si diplomatice am reusit. Am ajuns la destinatia finala a acestui inot dedicat in exclusivitate integrarii Romaniei in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Inotatorul roman a inceput cursa pe 16 iulie, in orașul Konstanz, din Germania. Bibliotecarul Avram Iancu, care inoata pe fluviul Rin pentru a sustine aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, a trecut joi granita in Olanda, ajungand la borna cu numarul 858, la 32 de zile de la debutul proiectului sau,…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani devenit celebru pentru performantele sale la inotul in ape deschise, și-a propus sa parcurga intreg fluviul Rin, intr-o provocare de 35 de zile. Romanul va incepe cursa de 1.035 de kilometri, din Germania in Olanda, duminica dimineața. "Intregul meu efort va…

