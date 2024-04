Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Covasna anunța ca astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii rutieri de la Poliția Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizați cu privire la un accident petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Sfantu Gheorghe, in care a fost implicat conducatorul unei trotinete electrice. In urma verificarilor efectuate…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Napoca din Cluj-Napoca, unde un biciclist a fost lovit de un ATV. Din primele informații, biciclistul de la livrari, care circula pe trotuar, ar fi fost lovit de un ATV care intra pe strada Napoca de pe Samuil Micu. La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca peste 400 de elemente reflectorizante au fost distruse pe DN 13E, intre Sfantu Gheorghe si Valcele, judetul Covasna. Reprezentantii institutiei au facut sesizare la Politie pentru identificarea autorilor, paguba depasind 20.000 de lei,…

- In aceasta seara, 25 februarie a.c., Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a intervenit in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. SAJ a intervenit in cazul unui barbat ce se afla in stare de inconstienta. Acesta a fost luat si transportat de ambulanta si dus la spital. Pentru moment, nu se cunosc…

- Anul 2023 a fost un an al investițiilor in municipiul Sfantu Gheorghe, in care autoritatea locala a modernizat mai multe strazi intens circulate, a inlocuit borduri și a așternut covoare asfaltice noi, a construit trotuare și a refacut din fundatie o intreaga strada, se arata pe site-ul Primariei.…

- Marți in jurul orei 19:27, un barbat de 53 ani, din comuna Șaru Dornei, sat Gura Haitii, in timp ce se deplasa cu o trotineta electrica, nesupusa inregistrarii, pe drumul comunal Runc din localitatea Șaru Dornei, a pierdut controlul asupra direcției de mers, parasind partea carosabila și rasturnandu-se…

- Clubul Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe neaga cu fermitate acuzațiile potrivit carora antrenorul bosniac al echipei, Zoran Mikes, ar fi agresat-o pe baschetbalista Gabby Williams, in meciul din Euroliga pierdut de echipa din Covasna in fața lui Lyon. Directorul executiv al clubului, Istvan Rusz, a discutat…

- Societatea de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe afirma ca numarul containerelor de gunoi distruse de persoane necunoscute s-a inmultit in ultima perioada si le solicita cetatenilor sa dea dovada de spirit civic si sa anunte Politia daca sesizeaza astfel de acte de vandalism. Conducerea societatii…