- Liderul partidului de extrema dreapta din Olanda, Geert Wilders, a carui formațiune a caștigat cel mai mare numar de voturi in alegerile parlamentare din urma cu trei luni, dar nu a reușit sa formeze inca un guvern, a declarat luni ca țara sa este considerata „proasta Europei”.

- Partidul olandez de centru-dreapta Noul Contract Social (NSC) nu va face parte dintr-un guvern de coalitie cu Partidul Libertatii (PVV), formatiune de extrema dreapta condusa de Geert Wilders si care a castigat alegerile legislative in noiembrie, intrucat exista diferente ireconciliabile intre cele…

- Val de proteste in Olanda dupa victoria formatiunii de extrema-dreapta care a castigat alegerile legislative in Olanda. „Nu sunteți singuri”, au strigat protestatarii care au marsaluit pe strazile din Amsterdam si Utrecht. Un strigat impotriva mesajului islamofob si anti-LGBT transmis de candidatul…

- Partidul de extrema dreapta al lui Geert Wilders a obtinut o victorie in alegerile legislative de miercuri, releva exit-pollurile, un rezultat care, in cazul in care va fi confirmat, va provoca un seism politic pana dincolo de frontierele olandeze, relateaza AFP. Partidul Libertatii (PVV) a obtinut…