Stiri pe aceeasi tema

- Val de proteste in Olanda dupa victoria formatiunii de extrema-dreapta care a castigat alegerile legislative in Olanda. „Nu sunteți singuri”, au strigat protestatarii care au marsaluit pe strazile din Amsterdam si Utrecht. Un strigat impotriva mesajului islamofob si anti-LGBT transmis de candidatul…

- Rezultatul alegerilor din Olanda trimite o unda de soc in toata Europa. Partidul Libertatii, considerat dreapta radicala și condus de excentricul Geert Wilders, a castigat alegerile parlamentare de miercuri.

