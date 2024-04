Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE:”NATO. Astazi am organizat o reuniune speciala privind activitatea noastra cu Alianta in domeniul interoperabilitatii si perspectivele pentru acest an. Au participat toti oficialii nostri din domeniul relatiilor internationale, ministrul apararii si echipa de cooperare internationala a ministerului”,…

- Mikhail Khazin, un confident experimentat al lui Vladimir Putin și analist la agenția de presa de stat Sputnik, a exprimat o perspectiva asupra viitorului Uniunii Europene, scrie dailynewshungary.com . Perspectivele sale prefigureaza o serie neașteptata de evenimente care ar putea precipita o schimbare…

- Rusia „este in stare de razboi contra Ucrainei”, a recunoscut Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un interviu destinat presei de vineri. De data aceasta, Peskov considera necesar sa explice o astfel de situație, intrucat in urma cu doi ani, la declanșarea agresiunii contra Ucrainei,…

- Cei 27 miniștri de Externe ai țarilor membre ale Uniunii Europene, reuniți luni, 18 martie, la Bruxelles, in prezența virtuala a omologilor lor american și ucrainean, respectiv Antony Blinken și Dmiro Kuleba, au degajat noi fonduri pentru ajutorarea Ucrainei, au evocat posibile efecte ale alegerilor…

- Valeri Zalujnii, fostul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, inlocuit din funcție la inceputul lunii februarie, a fost numit ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, aliat-cheie al Kievului in razboiul contra invadatorilor uși, a anunțat joi Ministerul ucrainean de Externe. „Președintele țarii…

- Rusia a informat ca a preluat „controlul total” asupra localitatii Avdiivka din estul Ucrainei dupa retragerea anuntata de Kiev a soldatilor sai din acest oras, epicentru al luptelor de luni de zile, o „victorie importanta”, salutata de presedintele Vladimir Putin. Potrivit Ministerului rus al Apararii,…

- Ionuț Țene Este aproape necunoscuta situația romanilor din nordul Transcarpatiei, regiune din vestul Ucrainei. La granița dintre Ucraina, Polonia și Slovacia se afla o populație romaneasca numita de ucraineni și unguri: volohi. Dar aceasta populație iși spune simplu, ca sunt rumani și vorbesc limba…

- Este prima vizita pe care Donald Tusk o face in Ucraina. Sosit luni, 22 ianuarie, la Kiev, Donald Tusk, actual premier pro-european al țarii vecine Polonia, a dat asigurari, in prima sa declarație, ca „nimic nu este in prezent mai important decat susținerea Ucrainei in efortul sau contra agresiunii…