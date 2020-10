Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca indicele cumulat al cazurilor noi de COVID la mia de locuitori se calculeaza raportat la numarul persoanelor actualizat saptamanal de Evidenta Populatiei.

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, transmite Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a avut, de la ora 16:00 pana la ora 20:00, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Dupa ședința, Nelu Tataru a facut o serie…

- Premierul Ludovic Orban, a lamurit, marți, dupa o ședința, la Ministerul de Interne, situației cazurilor de coronavirus care sunt prezentate zilnic, intr-un bilanț la ora pranzului."Nici un cetațean care este diagnosticat nu trebuie sa se teama poentru ca este spre binele lui. Aceast internare…