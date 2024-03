Au murit din cauza unor suplimente alimentare

CSM Constanta baschet: Echipa Under-16, succes categoric cu Fly OC Constanta (GALERIE FOTO)

Echipa masculina Under 16 de baschet a CSM Constanta a obtinut o victorie categorica in cea mai recenta etapa a Campionatului National. In Sala Complexului Sportiv Tomis din strada Flamanda, CSM Constanta U 16 s a impus… [citeste mai departe]