Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand nu se afla pe scena, Lino prefera sa se bucure de timpul liber in preajma prietenilor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Artistul nu poate trece neobservat și le face pe plac fanilor.…

- Se pare ca Lucian Viziru este genul de parinte atent și responsabil, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro dovedesc acest lucru. Actorul și fiul sau, Mihai, au fost vazuți impreuna, in Capitala, și se pare ca au o relație speciala.

- Titi Aur nu are nevoie de nicio introducere, fiind cunoscut de toata lumea pentru activitatea sa. Acesta a vazut surprins de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro avand treburi importante in Capitala.

- La 23 de ani de la divorț, Mariana Moculescu, in varsta de 54 de ani, vrea sa renunțe la numele fostului soț, compozitorul Horia Moculescu, in varsta de 86 de ani. Aceasta susține ca din cauza numelui pe care il poarta a avut numai probleme.Mariana Moculescu s-a casatorit in anul 1989 cu celebrul compozitor…

- Avem imagini rare cu Ramona Gabor in Romania! Vedeta are intotdeauna apariții de senzație, iar de aceasta data a stralucit in adevaratul sens al cuvantului pe strazile din București. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Orice femeie și-ar dori sa aiba alaturi un barbat cum e Catalin Bordea! De ce spunem asta?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul concurent America Express intr-un centru comercial din Capitala. Imaginile sunt dovada clara ca, deși pozeaza in…