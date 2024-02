Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Lipan Țandarica este cunoscut de intreaga țara, dar pe ea o ține departe de lumina reflectoarelor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu artistul și femeia alaturi de care acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste de ani buni. Cum…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa fie intotdeauna cu ochii pe vedetele din Romania. Dani Oțil și soția sa, Gabriela, au fost luați in vizor, iar imaginile surprinse arata cat de pasionali sunt unul cu celalalt. Dupa ce au luat masa impreuna, au facut mai multe gesturi…

- Cum arata viața Madalinei Crețan, la un an și doua luni de cand soțul ei, cantarețul Nosfe, s-a stins din viața. Cu cine iși petrece soția regretatului artist timpul liber. Paparazzii, Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au mers pe urmele vedetelor și au surprins-o pe Violeta, soția lui Marcel Pavel, in timp ce se afla la cumparaturi. Imaginile demonstreaza ca nu are nevoie de niciun ajutor și se descurca foarte bine in situațiile in care este pusa.

- Anca Serea e ”mama eroina”, dar nu iși neglijeaza nici nevoile de femeie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca soția lui Adrian Sina profita de timpul liber pentru a se relaxa și cu cei mici prin preajma.

- Cum iși petrece soția lui Dani Oțil timpul liber! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca Gabriela Oțil se respecta și are mereu grija de felul in care arata.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai neașteptate ipostaze. Marius Copil și-a lasat toate planurile pentru a merge cu soția lui, insarcinata, la cumparaturi intr-un complex comercial. Iata ce imagini au fost…

- Matteo se bucura din plin de statutul de tatic și face orice ca sa o vada pe fiica lui zambind. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca artistul e un familist convins și ca adora sa petreaca timpul liber in compania fiicei sale și…