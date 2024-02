Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de aseara de la Xtra Night Show, Gabi Badalau a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca nu mai este loc de impacare, avand in vedere ca blondina a fost deranjata ca fostul iubit nu i-a fost alaturi, in urma intervențiilor. Acum,…

- Este oficial! Gabi Badalau a confirmat desparțirea de Bianca Dragușanu. Care sunt motivele din spatele acestei decizii. Cu atat mai mult, afaceristul este gelos. Ce spun sursele Xtra Night Show.

- Bianca Dragușanu nu l-a avut alaturi pe Gabi Badalau cand a suferit cea mai recenta operație la fața, in presa s-a zvonit ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. In aceasta situație, fosta prezentatoare de televiziune a avut alaturi alt barbat care a susținut-o. Dupa o relație de mai mulți ani de zile…

- Bianca Dragușanu rupe tacerea și dezvaluie de ce nu face publice detalii despre relația ei cu Gabi Badalau. Cei doi sunt impreuna de mai mulți ani de zile, inainte de a fi pronunțat divorțul lui de Claudia Patrașcanu. De cațiva ani de zile, Bianca Dragușanu pastreaza discreția cand vine vorba despre…

- Radu Dragomir nu face parte din categoria partenerilor care sa aiba prea multa rabdare la cumparaturi. Soțul Danei Rogoz a fost surprins de paparazzii Spynews.ro intr-un mall din Capitala recent, iar imaginile arata ca altele ii sunt preferințele in materie de activitați in cuplu.

- Dupa ce i-a dat replica Claudiei Patrașcanu in urma declarațiilor facute de artista, Gabi Badalau a facut și cateva precizari despre relația lui cu Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a lasat de ințeles ca va urma sfatul blondinei, care i-a spus ca poate fi un barbat singur.

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament in Dubai in urma cu un an de zile. Acum, locuința a fost finalizata, iar vedeta a decis sa nu se mute acolo, vrea sa dea la inchiriat noua ei proprietate. In mai 2022 s-a aflat ca Bianca Dragușanu și-a cumparat apartament de lux in Dubai cu ajutorul lui Mircea…

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) avertizeaza asupra crizei profunde din sistemul de sanatate, cauzata de politicile actuale ale Guvernului. Masurile legislative recente au adus sistemul medical in pragul colapsului, prin deciziile luate și ignorarea crizei din sanatate,…