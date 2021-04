Prim-procurorul militar adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Militar București, Bogdan Pirlog, procuror-sindicalist și #rezist din dosarul 10 august, lanseaza critici dure la adresa unor politicieni, iși declara susținerea fața de anumiți miniștri ai justiției și pune la cale majoritați la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), așa cum reiese dintr-o noua serie de discuții pe […] The post Cum punea la cale procurorul militar Bogdan Pirlog, alias “Caius Marcius”, majoritațile la Curtea Constituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…