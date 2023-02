Cum poți obține online cazierul judiciar Cazierul judiciar este valabil 6 luni și este obligatoriu la dosarul pentru obținerea permisului de conducere. Cazierul poate fi obținut și online, procedura care reduce timpul de așteptare. Detalii, AICI și AICI. Pana acum, trei argeșeni și-au depus dosarele pentru examenul de obținere a permisului de conducere folosindu-se de caziere judiciare obținute online. Pașii pentru […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

