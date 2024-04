Important pentru șoferi! Permisele auto vor putea fi obținute și online! Duplicatul permisului de conducere va putea fi obținut online, fara a fi nevoie de deplasarea la serviciile de permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor, potrivit unui nou proiect de ordin pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne. Momentan legea spune ca in cazul in care permisul de conducere este pierdut, deteriorat sau furat, persoana cui ii aparține va beneficia de un duplicat, insa trebuie sa se prezinte fizic pentru a-l obține. Prin noul proiect pus recent in dezbatere, MAI vrea sa stabileasca o procedura prin care obținerea unui duplicat sa nu mai implice deplasare… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

