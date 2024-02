Schimbare majoră la examenul auto! Camera Deputaților modifică legea Vești bune pentru romanii care doresc sa obțina permisul auto! Camera Deputatilor a adoptat marti un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara! Așadar, sunt schimbari importante la examenul pentru obținerea permisului de conducere! Candidații care vor sa obțina carnetul de conducere nu vor mai fi nevoiți sa mearga in localitatea de domiciliu! Schimbarea s-a facut in Camera Deputatilor, unde marți a fost adoptat, in unanimitate, un proiect care prevede ca proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

