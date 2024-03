Stiri pe aceeasi tema

- In 2024, obținerea permisului auto in Romania sufera schimbari semnificative, iar aceste modificari au fost impuse de adoptarea unui nou proiect de lege de catre Camera Deputaților. Ce trebuie sa știe toți cei care urmeaza sa faca școala de șoferi anul acesta.Noutați despre examenul autoOportunitatea…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) transmite ca proiectul de lege inițiat de acesta privind unele masuri de modernizare a legislației privitoare la obținerea permisului auto a fost aprobat de Camera deputaților și urmeaza sa devina lege. Astazi marcam un moment semnificativ in modernizarea legislației…

- Propunerea legislativa modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Actul normativ vizeaza reducerea timpilor de asteptare de la promovarea examenului teoretic pana la participarea la examenul practic de obtinere a permisului de conducere si oferirea…

