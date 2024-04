Duplicatul permisului de conducere va putea fi obținut ONLINE, iar cel vechi nu va mai trebui să fie predat autorităților Duplicatul permisului de conducere va putea fi obținut ONLINE, iar cel vechi nu va mai trebui sa fie predat autoritaților Obținerea duplicatului permisului de conducere va fi posibila online, fara necesitatea predarii permisului vechi autoritaților. Noul ordin furnizeaza clarificari cu privire la documentele necesare și abordeaza situații specifice, cum ar fi reținerea permisului in alt stat. Ministerul de Interne a lansat in dezbatere publica un proiect care reglementeaza condițiile de eliberare a permisului de conducere cu […] Citește Duplicatul permisului de conducere va putea fi obținut ONLINE,… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

