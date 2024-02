Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii, procesatorii și antreprenorii care fac afaceri non-agricole in mediul rural vor avea la dispoziție finanțari totale de 1,6 miliarde de euro prin 19 apeluri de proiecte are urmeaza sa fie lansate in anul 2024, pe fonduri europene, conform listei orientative publicate, vineri, de Ministerul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor la cultura de tomate in spații protejate inființata in decembrie 2023 - trimestrul…

- Codul Rutier se va schimba , in urma Ordonanței de Urgența care a fost adoptata pe 18 ianuarie 2024. Vor fi facute modificari, potrivit carora in Romania va aparea un nou tip de permis de conducere. Modificari la Codul Rutier. Va aparea o noua categorie de permis auto Șoferii trebuie sa știe ca aceasta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, s-a intalnit marti cu mediul asociativ din sectorul bovin. In cursul zilei vor urma intalniri si cu crescatorii de porci si de pasari.”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociatiile toate problemele…

- Luni dimineața, premierul Marcel Ciolacu va prezida o intalnire de lucru esențiala la Palatul Victoria, la ora 9:30, avandu-i alaturi pe vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și ministrul Agriculturii și Dezvoltarii…

- Zaharul și faina sunt ultimele introduse pe lista produselor agricole importate pe baza de licența din Ucraina alaturi grau, porumb, rapița și floarea soarelui. Anunțul cu privire la zaharul și faina importate din Ucraina a venit din partea premierului Marcel Ciolacu care a mai precizat ca Romania prelungește…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților aduce o veste buna pentru fermierii aradeni. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale lanseaza, in aceasta luna, doua noi sesiuni de finanțare.…

- Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a ținut sa-i linișteasca pe romanii care cresc porci, inaintea sarbatorilor de iarna, dupa ce autoritațile impusesera, in noiembrie, o regula stricta pentru cei care voiau sa-și vanda porci din propriile gospodarii, relateaza Știrile TVR.„Pastram traditiile, protejam…