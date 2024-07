Pepenele românesc, verificat pentru determinarea reziduurilor de pesticide Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va verifica pepenele romanesc, incepand de luni, 8 iulie, in cadrul unor actiuni de control pentru determinarea reziduurilor de pesticide la legumele si fructele proaspete de sezon. Anunțul a fost facut astazi, de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Astfel, pana in 31 august, numarul de probe care vor fi verificate va fi suplimentat cu 102, ajungandu-se la un total de 186 probe de pepeni prelevate. „Ulterior actiunii „Cireasa si Capsuna” desfasurata in perioada 30 mai – 5 iulie, ANF va demara o noua operatiune de control tematic numita… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

