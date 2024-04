Cum ne respectăm valorile sportive? Valorile sunt greu de descoperit, de confirmat și de respectat. De ce? Pentru ca trebuie talent, munca, perseverența, confirmare și recunoștința. Dar cel mai ușor e sa-i judecam pe sportivii care ajung pe podium pentru ca ei sunt in vazul nostru și ne ofera mandrie și prejudecata. Despre valorile sportului romanesc, am dialogat cu […] The post Cum ne respectam valorile sportive? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un zambet indrazneț și un ochi avizat spre viitorul incarcat de provocari, Elon Musk a lansat o știre-bomba care a cutremurat din temelii scena politica și tehnologica: viitorul președinte al Americii ar putea fi un robot! Multimiliardarul vizionar, cunoscut pentru provocarile sale și pentru crearea…

- Rezultatele unei monitorizari a calitatii aerului din Bucuresti sunt șocante. Aerul din capitala e otravit de poluare. Gaze de eșapament, rezultate din blocajele traficului rutier, prezent in cantitati ridicate in atmosfera, aduc riscuri maxime sanatații bucureștenilor, provocand grave afectiuni respiratorii.…

- Pentru ca și persoanele cu dizabilitați trebuie sa se poata bucura de sport, astazi s-a incheiat un important protocol , in acest sens. Accesul persoanelor cu nevoi speciale in arenele sportive va fi mai facil. Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați (ANPDPD),…

- In trafic, cu greu mai respectam vreo regula. Pentru fiecare incalcare a regulilor de circulație, gasim justificari fara sa ne gandim la urmarile nefaste pe care le pot avea accidentele pe care le provocam. Și, in plus, credem ca noua nimic nu ni se poate intampla. La Dialogurile Puterii , Gabi Imre…

- Agentia Nationala pentru Sport (ANS) a dezvaluit lista sumelor alocate fiecarei federații sportive pentru anul 2024, aratand distribuția bugetelor intr-un an fiscal considerat atipic. Președintele ANS, Elisabeta Lipa, a exprimat nemulțumirea fața de suma primita, subliniind o discrepanța semnificativa…

- AUR primește o noua lovitura! Alianța Național Țaranista condusa de Radu Ghidau a luat decizia de a dezice de AUR. Mai mult, reprezentanții alianței aduc acuzații grave la adresa lui George Simion. Radu Ghidau a motivat alegerea facuta, declarand ca George Simion are „tendințe totalitare și de un stil…

- Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, a lansat, duminica, un decalog de lupta impotriva extremismului, in mai multe puncte, cu ocazia mitingului organizat impotriva acestui curent.la Suceava. Iata punctele atinse de Flutur: – siguranta si securitate „Suntem din fericire sub umbrela NATO si a Uniunii…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv pentru a protesta fața de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, acuzandu-l pe liderul veteran ca a gestionat gresit securitatea natiunii si cerand noi alegeri, relateaza Reuters.