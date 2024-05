Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, scrie, la aniversarea a 149 ani de la fondarea PNL, partid din care a facut parte, ca „liberalismul nu parcurge cea mai buna perioada a sa, la nivel global. Mai mult, este sub atacul exceselor de orice fel, fie dinspre stanga etatista, fie dinspre populismul extremist…

- Premierul Marcel Ciolacu a scris pe Facebook despre progresul economic al Romaniei, oferind dovezi concrete in sprijinul afirmațiilor sale. ”Romania creste din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS: crestere economica de 1,8%, salariul mediu a depasit o mie de euro, inflatia…

- De la Traian Badulescu, ziarist, specialist in turism, am aflat despre turismul romanesc ca este descoperit cu ajutorul cautarii pe internet. ”Turiștii straini au cautat pe Google și au descoperit Romania, online.” Este foarte bine ca lumea intreaga ne gasește pe internet, dar ar fi și mai bine sa…

- Romania are de acum oficial o noua stațiune pe litoral, recunoscuta de Ministerul Turismului care i-a alocat și buget pentru acest an. Noua in acte, pentru ca in realitate aceasta stațiune exista de ani buni, numai ca, acum, autoritatile au decis ca mai este nevoie de inca o Organizatie de Management…

- La inceputul lunii martie, fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, semnala criza de politicieni autentici in randul partidelor din Romania, avertizand ca vor aparea tot felul de oameni politici peste noapte sau „profesioniști din meserii onorabile”, cum este acum. N-a trecut prea mult timp și iata ca tot…

- A nins puternic noaptea trecuta in mai multe zone ale țarii. Iar meteorologii spun ca zonele in care apar precipitațiile se extind. Deși zilele trecute temperaturile au depașit de 30 de grade, fiind asemanatoare celor unor zile calduroase de vara, vremea s-a schimbat radical. Valorile termice au scazut…

- In numeroase țari din OECD, clasa de mijloc se confrunta cu o scadere semnificativa a capacitații de economisire. Printre motive se numara creșterea sarcinii fiscale și dar și a costurilor de trai in creștere. Astfel, in Marea Britanie, chiar și cu venituri anuale de pana la 60.000 de lire sterline…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…