Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt prezenți la meciul de fotbal Generația de Aur – Legendele Lumii, meciul de adio al fotbaliștilor care au scris istorie pentru Romania la Campionatul Mondial din 1994.

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a ales un moment simbolic, aniversarea a 149 de ani de la fondarea PNL, pentru a oferi o reflecție profunda asupra starii actuale și viitoare a liberalismului, atat in Romania, cat și pe scena globala. Intr-o epoca marcata de crize economice și sociale, Hellvig atrage…

- O echipa de experți din cadrul Serviciului Teritorial Vest al Societații Naționale a Apelor Minerale (SNAM) a inceput un foraj cu adancimea de 150 de metri pentru verificarea viabilitații unui izvor denumit F1 SNAM ȘIȘTEREA, aflat in județul Bihor. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in…

- Saptamana trecuta, mulți oameni din diferite zone ale lumii au asistat la imagini spectaculoase cu aurore boreale. Evenimentul s-a manifestat chiar și in zone ale lumii unde in mod normal nu apar astfel de fenomene, inclusiv in Romania, dupa cum a relatat și Active News. Citește și: Copil de 8 ani,…

- „Sa va spun ceva și despre acest construct politic cu PSD. Sunt in sala oameni care toata viața lor au avut acesta lupta, competiție direct cu membrii PSDNe aflam intr-o situație care de la fiecare dintre noi nu cerem decat sa lasam deoparte tot ce tine de diferențele, divergentele, orgoliului politic…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, spune ca Ramona Chiriac e istorie. Șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania a refuzat sa semneze adeziune de partid ca sa poata candida la alegerile europarlamentare. Ciuca spune ca PSD și PNL nu mai au chef de astfel de situațiil, așa ca lista va fi deschisa de un…

- Deputatul AUR Georgel Badiu a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie prin care a adus la cunostinta caracterul penal al actiunilor intreprinse de liderii politici Marcel Ciolacu, Marcel Bolos si Nicolae Ciuca, in legatura cu procesul intentat de Gabriel Resources impotriva Romaniei, avand…

- Aproape 72% dintre angajații la stat nu au urmat, in ultimii ani, cursuri de formare profesionala care sa le imbunatațeasca competențele la locul de munca, in special pe cele digitale , arata un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP, deși instituțiile statului sunt obligate prin lege sa investeasca…