Canicula in Romania. Vremea se schimba complet și, dupa zilele ploioase, cu inundații și grindina. Meteorologii anunța ca un val de aer tropical ajunge in țara noastra și aduce o caldura extrema. Valorile din termometre vor depași pragul de 30 de grade Celsius in urmatoarele zile. Temperaturi in prag de canicula in acest weekend Specialiștii […]