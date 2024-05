Turiștii care au ales sa petreaca minivacanța de 1 Mai la mare au parte de o surpriza mai puțin placuta. Deși s-ar fi așteptat ca vremea sa fie in acord cu atmosfera de vacanța, cel puțin in prima zi a mini-concediului, lucrurile nu au fost deloc pe placul lor in aceasta privința. Iar in zilele […] The post Surpriza neplacuta de 1 Mai la mare. Vremea le-a stricat planurile turiștilor appeared first on Puterea.ro .