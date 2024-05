Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit la Romania Tv despre situația complicata de la varful țarii, unde politicienii se bat in sondaje și declarații. Basescu susține ca cel mai bun candidat din momentul de fața, care are mari șanse sa redevina primar al Capitalei, este actualul edil, Nicușor Dan.

- Dupa cel mai recent sondaj privind intenția de vot pentru primaria Capitalei, unde Piedone este in scadere, iar Sebastian Burduja in creștere, insa dupa Gabriela Firea și Nicușor Dan, edilul de la Sectorul 5 susține ca finala se va disputa intre el si candidatul PNL.

- O adevarata lovitura de teatru are loc in Sectorul 2 al Capitalei. Alianța AUR ramane fara candidat la Primaria Sectorului 2. Candidatului AUR, Andrei Tinu, i-a fost retras sprijinul politic, anunța președintele Partidului Republican din Romania, Marian Cucsa. El il acuza pe Tinu de tradarea partidului…

- Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a emis declarații puternice in urma unor acuzații de implicare in donații controversate. Confruntat cu afirmațiile potrivit carora Nicușor Dan ar fi primit 5 milioane de euro din partea BitDefender, Piedone a raspuns ferm jurnaliștilor.…

- Vantul… schimbarii? Sectorul 2 cade la propriu: mai mulți copaci și stalpi s-au prabușit in ultimele ore. Primarul Mihaiu, absentVantul puternic de astazi din Capitala a produs panica și a creat numeroase pagube in mai multe zone din București. Unul dintre cele mai afectate sectoare din oraș a fost…

- "Glina 2 a stat in loc 4 ani, pana in 2017, pentru ca se judecau firmele care au participat la licitație. Mi-am asumat necesitatea proiectului și am semnat contractul de execuție, in ciuda disputelor, pentru ca Bucureștiul risca sa piarda o șansa imensa: 390 de milioane de euro fonduri europene", a…

- Intamplarea s-a petrecut pe o strada din Sectorul 1 unde exista mai mulți copaci care risca sa cada. Culmea este faptul ca toți arborii au fost verificați anul trecut de autoritați.La fața locului au venit pompierii și Poliția Locala care au blocat traficul pentru a se asigura ca nu mai este niciun…