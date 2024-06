Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oficiale parțiale de la Biroul Electoral Central, PSD a obținut 36,80%, PNL a obținut 27,85%, AUR 10,26%, SOS 3,44% și PUSL 3,36%. Primaria Capitalei In București, potrivit rezultatelor parțiale, Nicușor Dan a caștigat un nou mandat de primar general al Capitalei, cu 46,30% din voturi.…

- Clotilde Armand (ADU) a castigat 42% din voturile pentru Primaria Sectorului 1 din Capitala, iar George Tuta (PSD-PNL) a obtinut 40% din voturi, potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde. Cifrele sunt raportate la ora 22,00, potrivit Agerpres. La Primaria Sectorului 1, Ramona Bruynseels…

- Conform rezultatelor oficiale parțiale furnizate de Biroul Electoral Central, dupa numararea a 30,77%, din totalul secțiilor de votare, Nicușor Dan a caștigat cursa pentru Primaria Capitalei. De asemenea, conform rezultatelor parțiale BEC, la alegerile europarlamentare coaliția PSD-PNL caștiga detașat.

- Un sondaj recent realizat la nivelul Sectorului 2 din Capitala releva cresterea avansului pe care Rareș Hopinca, candidat PSD-PNL, il deține fața de actualul primar, Radu Mihaiu (USR), in lupta pentru Primaria Sectorului 2. Fostul prefect al Capitalei, Hopinca, are un avans de 6 procente in fața lui…

- Un incendiu puternic s-a produs marți la o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. Flacarile au cuprins o casa și acoperișul unei alte locuințe invecinate. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu un numar impresionant de autospeciale pentru a stinge intr-un timp cat mai scurt valvataia și a limita…

- Sectorul 4 este unul dintre sectoarele campioane in ceea ce privește realizarile din ultimii ani. Indiferent cat ai fi de carcotaș, multe dintre ele se vad pe strada și au efecte in viața de zi cu zi! Sectorul 4 este campion la absorbția fondurilor europene. „Incepand din 2016 și pana acum am absorbit…

- Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, candidat susținut de Alianța Forța Dreptei pentru un nou mandat, a declarat marți, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, despre decizia social-democraților și a liberalilor de a merge separat in cursa pentru Primaria București, ca cele doua partide…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…