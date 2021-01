Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost timp de 40 de zile in arest preventiv, Alex Bodi a fost cucerit iremediabil de focoasa Daria Radionova. Chiar daca relația lor incepuse inainte de acest fapt, ceea ce a urmat și ceea ce a facut blonda l-a impresionat definitiv pe afacerist.

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi și-a gasit fericirea in brațele Dariei Radionova, femeia de care fosta lui iubita spunea tot timpul ca ii este amanta și ca iși petrece timpul cu ea atunci cand ei se cearta! Iata ca mai nou e iubita oficiala, iar tanara rusoiaca i-a facut o declarație…

- Cand se aștepta mai puțin, iata ca miracolele exista chiar de sarbatori. In urma cu mai mult de o luna Alex Bodi a fost inchis dupa gratii, insa acum a fost eliberat și arestat la domiciliu. El va face Craciunul alaturi de Daria Radionova, iubita lui, pentru prima data! Cei doi au impodobit impreuna…

- Incurcate-s caile dragostei, iar Alex Bodi știe asta cel mai bine! Afaceristul o vrea pe Bianca Dragușanu inapoi, dar ii trimite buchete de trandafiri din inchisoare Dariei? Rusoiaca l-a dat de gol! Celebrul milionar, intre fosta soție și actuala iubita!

- Bianca Dragușanu a vorbit cu Alex Bodi, deși nu avea voie. Ce mesaj halucinant i-a transmis afaceristul din inchisoare. Deși Alex Bodi nu mai este impreuna cu Bianca Dragușanu și are o noua iubita, pe Daria Radionova, afaceristul a ales s-o sune din arest pe Bianca Dragușanu. Discuție halucinanta intre…

- Scandalul dintre fosta și actuala lui Alex Bodi continua in spațiul virtual. De data aceasta, cea care a ieșit la atac a fost rusoaica Daria Radionova, femeia cu care Alex Bodi are o relație dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu.