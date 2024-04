Stiri pe aceeasi tema

- Ema Uta a fost ceruta in casatorie de Alex Bodi in Maldive Relația dintre Ema Uta și Alex Bodi a fost inca de la inceput una cu multe suișuri și coborașuri. Cei doi au trecut prin multe desparțiri și impacari. Se pare insa ca iubirea e mare, intrucat amorezii au hotarat sa faca pasul cel mare. Alex…

- Bucurie mare in showbiz-ul din Romania. Doua vedete extrem de cunoscute se pregatesc acum de marele pas, dupa ce au avut parte de o logodna ca in filme. Cererea de casatorie s-a produs chiar in Maldive, intr-un peisaj de vis. Cerere de casatorie neașteptata Dragostea plutește in aer. Deși au avut mereu…

- Se spune ca atunci cand dragostea este reala și puternica, nimeni și nimic nu poate stea in calea ei. Deși s-au certat și s-au desparțit de nenumarate ori, Alex Bodi și Ema Uta par acum convinși ca sunt facuți unul pentru celalalt. Blonda a fost ceruta in casatorie de barbatul alaturi de care traiește…

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța intr-o destinație de lux. Cei doi sunt mari iubitori ai locurilor exotice, iar destinația trebuia sa indeplineasca cateva criterii importante pentru ei. Make-up artistul le-a aratat fanilor cateva imagini de vis cu apa de culoare turcoaz din Maldive,…

- Cand ești Alex Bodi și conduci o mașina de aproape jumatate de milion de euro, toata lumea e la picioarele tale! Afaceristul e tratat ”regește” oriunde merge, iar cand vine vorba despre grija pentru bolidul de lux...totul este la superlativ! Iata cat de respectat este Alex Bodi cand iși face apariția…

- Tupeu incredibil al patronului de la Ferma Dacilor! Dupa ce i s-a permis sa vorbeasca cu concubina și fiul, ambii martori in dosar, acum, Cornel Dinicu a inaintat o noua solicitare in instanța. Afaceristul vrea sa mearga sa iși schimbe permisul de conducere, deși el este arestat la domiciliu și nu are…

- Speak și Cristina Ștefan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de peste șase ani. Cei doi s-au logodit in Asia Express, in 2020, cand artistul a decis sa faca marele pas. Au trecut mai mulți ani de atunci, dar nu s-au gandit la casatorie, avand numeroase proiecte in desfașurare pe care nu le pot anula.

- Alex Bodi i-a cumparat un cadou in valoare de sute de mii de euro Emei Uta. Omul de afaceri a surprins-o pe iubita lui in urma cu doar o seara, de Valentine's Day. Iata ce cadou impresionant i-a cumparat acesta partenerei lui de viața, dar și ce reacția a avut ea in momentul in care a facut gestul iubitului…