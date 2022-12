Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile bat la ușa, dar stați sa vedeți ce planuri au vedetele din Romania! Banel Nicolița a dat uitarii vacanțele exotice, extravagante, restaurantele spectaculoase. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, fostul fotbalist de la FC Steaua București a marturisit…

- Elena Ionescu, in varsta de 34 de ani, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa ce in trecut, a trecut printr-un divorț dureros de tatal baiețelului ei. Artista a facut primele declarații despre cel care a cucerit-o definitiv.Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis se cunosc de mai mult timp,…

- Majoritatea romanilor isi vor petrece, si in acest an, sarbatorile de iarna acasa, insa intr-o masura mai mica decat in anii anteriori, cand pandemia a influentat aceasta alegere, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research. „Daca in 2020 un procent de 85% dintre romani au ramas acasa de Craciun,…

- Un barbat va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor, dupa ce a furat și a fost prins de polițiști. Cateva kilograme de var, un covor și o masa l-au trimis in arest Un barbat din Iași va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor dupa ce a fost prins cu bunuri furate. La inceputul […]…

- Iarna este un anotimp care aduce bucurie, iubire și mai mult timp pe care poți sa il petreci cu familia. Și cum ai putea petrece un timp mai de calitate cu familia daca nu intr-o excursie? In timpul iernii, unii prefera sa faca ski sau snowboarding, alții sa faca un om de zapada, iar alții sa bea o…

- Nu mai este mult pana cand vom incepe sa lucram ca furnicutele si sa facem tot ce ne sta in putere pentru a pregati ceea ce este mai bun si mai frumos. De la decorul luminos de pe strazi și din magazine, pana la isteria cumparaturilor, toți suntem prinși in aceasta atmosfera febrila inainte de binemeritatele…

- Pentru ca parinții lui nu s-au mai ințeles, Mihai Traistariu a trecut prin foarte multe momente dificile in perioada copilariei sale, fiind martor la certuri, scandaluri, ba chiar agresiuni. Astazi, ajuns la varsta de 42 de ani, Sarbatorile de Iarna arata total diferit pentru Mihai Traistariu. Iata…

- La aproape un an de cand notarul Razvan Ionut Costin, avocatul Alexandru Tudor Bernic, Catalin Gheoghita Sandu si concubina acestuia, Mihaela Monica Puscasu fusesera pusi sub control judiciar, judecatorii au acceptat plangerile acestora si au dispus revocarea masurii. Cei patru sunt acuzati ca ar fi…