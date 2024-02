Ceaiurile diuretice diminuează retenția de apă Primele luni ale anului, intre Sarbatorile de Iarna și venirea primaverii, reprezinta una dintre perioadele „favorite” din an pentru diete de slabit. Dupa sezonul rece și mesele imbelșugate de sarbatori, mulți dintre noi vor sa slabeaca – multe diete incep chiar in primele zile ale anului – insa problema este ca cei mai mulți iși doresc sa piarda brusc kilogramele in plus și sa ajunga la silueta dorita peste noapte. Nimic mai greșit, a explicat pentru HotNews.ro Lygia Alexandrescu, consultant in nutriție sportiva, educație alimentara și comunicare nutriționala, potrivit Hotnews. De aceea, ceaiurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

