Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul crimei infioratoare in București. Criminalul care a ucis-o pe Beatrice ar putea sa scape de inchisoare. Cercetarile au continuat in cazul patronului de la magazin, care și-a ucis angajata, iar oamenii legii au luat o decizie importanta. Iata ce se va intampla cu el.

- Fostul primar al orașului rus Vladivostok s-a inrolat pentru a lupta in Ucraina și a plecat pe front dupa ce a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru corupție, a relatat duminica ziarul Kommersant, preluat de Reuters.Oleg Gumenyuk, fostul primar al orașului Vladivostok, a fost condamnat anul…

- Ciolacu, despre legea combaterii evaziunii fiscale: „Nu scapa nimeni de inchisoare. In primul rand, nu iese nimeni din puscarie” Prim-ministrul Marcel Ciolacu a explicat, ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea combaterii evaziunii fiscale adoptat, marti de Camera Deputatilor, nu prevede…

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop, condamnat in prima instanța la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, scapa de pedeapsa deoarece faptele s-au prescris. Magistrații de la Inalta Curte au dispus, marți, incetarea procesului penal. Șerban Pop a fost acuzat de DNA ca in cursul anului 2008, a pretins…

- Legea 2 Mai este o initiativa legislativa care prevede cresterea sancțiunilor pentru traficantii de droguri si eliminarea posibilitatii suspendarii executarii pedepselor.Proiectul de lege poarta numele localitatii 2 Mai, acolo unde Roberta si Sebastian, doi tineri studenti, au fost omorati de Vlad Pascu,…

- Carmina se muta din București. Ce s-a intamplat cu fiica lui Liviu Varciu de vrea sa se intoarca la mama ei Continue reading Carmina se muta din București. Ce s-a intamplat cu fiica lui Liviu Varciu de vrea sa se intoarca la mama ei at Tabu.

- Un tribunal din Bagdad a condamnat-o, in lipsa, la șapte ani de inchisoare pe Raghad Saddam Hussein, fiica in exil a fostului dictator irakian, pentru promovarea partidului Baas, dizolvat si interzis dupa invazia americana din 2003, relateaza AFP, citata de News.ro.In varsta de 55 de ani, Raghad Saddam…