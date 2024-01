Accidentul in care a fost implicata Raisa, fetița de 13 ani din București, a facut inconjurul țarii și i-a imparțit pe oameni in doua tabere: cei care i-au luat apararea polițistului care a lovit-o mortal cu mașina, sau cei care iși doreau sa il vada in spatele gratiilor. Polițistul a scapat, insa, de inchisoare, iar tatal adolescentei a facut o criza de nervi cand a aflat. Iata declarațiile tulburatoare ale barbatului!