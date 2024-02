Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care, in urma cu doi ani, a lovit cu masina doua fete pe o trecere de pietoni din Bucuresti, iar una dintre ele a murit, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva, scrie News.ro. Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti l-a condamnat pe Constantin Popescu…

- Polițistul care in urma cu aproape doi ani a accidentat mortal o fetița, pe Raisa, pe bulevardul Laminorului din Capitala a fost condamnat cu suspendare. Polițistul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Așadar, nu o condamnare cu executare, cum se aștepta familia fetei ucise in accidentul…

- Constantin Popescu, politistul din Bucuresti care a omorat-o pe Raisa, fetita de 11 ani moarta in accidentul de pe bulevardul Laminorului, a fost condamnat la trei ani cu suspendare si nu cu executare, asa cum a cerut familia Raisei in instanta. Citește și: Case de amanet din Argeș și din țara, pacalite…

- Miercuri a fost data sentinta in cazul politistului care acum doi ani a omorat-o cu masina pe Raisa, fetita de 11 ani din Capitala. Decizia a fost amanata de mai multe ori, barbatul fiind cercetat in libertate pana acum. Politistul Constantin Popescu, care a accidentat-o mortal pe Raisa, pe Bulevardul…

- Polițistul de la Secția 5, Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatorii au stabilit ca familia Raisei sa primeasca daune de 160.000 de euro, iar cealalta fetița accidentata 90.000 de euro pentru cele 100 de…

- Pentru un barbat de 35 de ani, un control al poliției in Erzgebirge s-a incheiat luni, in inchisoare. Romanul a fost verificat cu puțin timp inainte de ora 20:00 in cartierul Marienberg, din Reitzenhain. Dupa cum a anunțat poliția federala, ofițerii au descoperit ca pe numele lui au existat doua alerte…

- Politistul american Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, incident care a dus la proteste violente in SUA și crearea mișcarii antirasiste Black Lives Matter, a fost injunghiat de un alt detinut in inchisoare, dezvaluie New York Times.